Белый дом сравнил доклад против Трампа с «бреднями сидящего в подвале блогера»

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм ответила на обвинения в адрес главы американского государства Дональда Трампа в подстрекательстве Киева к вмешательству в выборы.

По ее словам, демократы устроили «однобокий и фальшивый процесс», но все равно не нашли «абсолютно никаких доказательств неправомерных действий» со стороны американского лидера, передает ТАСС.

По мнению Белого дома, «доклад отражает чувство бессилия» демократов.

Гришэм считает, что доклад председателя комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа похож на «бредни сидящего в подвале блогера», который «изо всех сил» пытается «доказать что-то, когда доказательств нет».

Напомним, спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США представил итоговый доклад в рамках процедуры импичмента Трампа.

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