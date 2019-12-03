В Кракове задумались об установке памятника разминировавшим город красноармейцам

Польское издание Rzeczpospolita изучило вопрос о возможности появления в Кракове памятника Красной армии, за установку монумента выступили «пророссийские активисты» во главе с лидером общества «Курск» Ежи Тыцем, против – Институт национальной памяти и Союз ветеранских и патриотических организаций Кракова.

Перевод материала представлен «Иносми.ру».

Издание утверждает, что история с разминированием города в 1945 году, благодаря которой целый ряд архитектурных памятников города удалось сохранить, является «легендой коммунистов». Также Rzeczpospolita все события, описанные в мемуарах маршала Ивана Конева и связанные с разминированием этого города, подвергает сомнению.

«Сказки о минировании Вавельского замка, Суконных рядов, Мариацкого костела и так далее придумала сталинская пропаганда. Она же создала истории о разминировании этих объектов и маневре, призванном спасти польское культурное наследие. Места, где находились эти заряды, никогда не указывались, потому что их не было», – цитирует издание сотрудника краковского отдела Института национальной памяти Мачея Коркуча.

Идея об установке памятника в Кракове «родилась в Москве», в Российском военно-историческом обществе (РВИО), отмечается в материале. На круглый стол организация пригласила лидера «Курска» Ежи Тыца и Институт национальной памяти.

Тыц побывал на мероприятии, а в Институте ответили, что в приглашении на круглый стол не было информации об организаторах и участниках.

Вскоре в Кракове должен пройти еще один круглый стол. «Я надеюсь, что на этот раз историки из Института национальной памяти не струсят», – сказал Тыц журналистам издания.

В случае, если исследования подтвердят тезисы о разминировании города, Тыц намерен начать сбор средств на установку памятника.

Представитель союза ветеранских и патриотических организаций Ежи Буковский заявил, что в Кракове никогда не будет памятника Красной армии.

«Действующий мэр Яцек Майхровский в 1997 году, будучи воеводой, принял решение о демонтаже памятника Благодарности Красной армии у Барбакана. Также, не думаю, что идея заинтересует кого-либо из членов городского совета. Вся эта инициатива служит только тому, чтобы получить возможность упрекать «неблагодарных поляков», – сказал Буковский.

Напомним, в конце августа вандалы в Праге уже не в первый раз осквернили памятник советскому маршалу Коневу. Совет района Прага-6 принял решение о переносе памятника. На его месте решено установить памятник освобождения Праги. Посольство России возмутилось решением Праги.