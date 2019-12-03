ЭИСИ опубликовал новый мониторинг лучших практик управления

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) обнародовал результаты нового мониторинга лучших практик управления в регионах, самых эффективных мер, которые инициировали главы субъектов России.

Мониторинг опубликован на сайте ЭИСИ, в нем идет речь о самых интересных и эффективные мерах и проектах, предложенных главами субъектов Российской Федерации. Проекты направлены на развитие регионов, повышение качества жизни, открытости власти, развитие человеческого капитала и решение проблем социально-экономической сферы.

В ТОП-5 лучших практик с 25 ноября по 1 декабря попали мобильные комплексы для самых малонаселенных пунктов (Курская область), мобильное приложение «Социальный навигатор» (Тамбовская область), школа народного экскурсовода (Амурская область), система «Умный проезд» (Кировская область), поддержка частных детских садов (Ленинградская область).

В Курской области для решения проблем социально-экономической сферы в медицине и здравоохранении в населенных пунктах с численностью до 100 человек был закуплен 21 мобильный медицинский комплекс.

«Комплексы могут быть использованы для оказания первичной, диагностической, терапевтической и даже хирургической медицинской помощи. В них предусмотрена возможность проведения необходимых тестов и анализов для прохождения профилактического медицинского осмотра и первого этапа диспансеризации», – говорится в тексте анализа ЭИСИ.

«Не может не радовать, что на смену идеям укрупнения и централизации приходят правильные идеи доступности медицинских услуг. Мобильные комплексы буквально позволяют вернуть медицинское обслуживание в малые населенные пункты. Позиция региональной власти в этом вопросе более чем ответственная: гарантия прав для граждан не зависимо от того, где гражданин проживает. Доступность медицины – такое же право для гражданина, как и право проживать там, где он хочет», – отметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.

Проект «Социальный навигатор» (Тамбовская область) разработан для получателей государственных и социальных услуг, которые оказывает Фонд социального страхования. Приложение «Социальный навигатор» представляет собой сервис доступа к услугам фонда.

«С его помощью можно получать справочную информацию, рассчитывать размер пособий при помощи калькуляторов приложения, узнавать о новостях, находить на карте и строить оптимальный маршрут до социально значимых объектов. В личном кабинете можно отследить ход предоставления услуги. По словам разработчиков, социальный навигатор может быть интересен всем категориям населения – получателям услуг фонда, так как позволяет общаться с фондом дистанционно, экономить время при получении услуг», – отметили в ЭИСИ.

«Государство заявляет о постоянно расширяющемся перечне мер и технологий социальной поддержки. И все это соответствует реальному положению дел. Однако информированность населения об этом зачастую недостаточна. И если раньше было достаточно принципа «одного окна», то сегодня должен ускоренно трансформироваться в принцип «одного клика». Поэтому средства для доставки информации до потребителя, упрощение доступа с помощью цифровых технологий, массовое внедрение сценариев получения поддержки от государства на площадках регионов – очевидное решение», – оценил проект руководитель Центра коммуникативных стратегий Илья Зенов.

В Благовещенске (Амурская область) муниципальная информационная библиотечная система и городской информационно-методический центр «Народный музей» объявили о начале бесплатных занятий в школе народного экскурсовода.

В программу занятий включили теоретические занятия по экскурсоведению и практические занятия, на которых учащиеся будут изучать истории Благовещенска, архитектурные памятники и судьбы интересных личностей города.

«Школа народного экскурсовода» простым путем геймификации и организации поисковой деятельности помогает воспитанию настоящего чувства патриотизма - не «книжного» или «квасного», а реального, основанного на любви к истории своей родины, подкрепленной знаниями. Для жителей Благовещенска это практически поиск сокровищ внутри своего региона: новых знаний о том, что казалось известным и понятным, те самые нюансы, по которым мы узнаем своих и любимых. Стоит отметить экономный подход к финансированию проекта – использованию имеющихся возможностей и ресурсов», – отметила политконсультант Алена Август.

В Кировской области с декабря в тестовом режиме запустят систему «умного проезда», созданную путем взаимодействия информационных систем банка и МФЦ.

«Система позволит идентифицировать пассажира в государственных информационных системах при оплате проезда банковской картой и определить сумму, подлежащую списанию с учётом его льготной категории», – пояснили в ЭИСИ.

«Чем меньше бумаг нужно собирать человеку, имеющему право на социальные льготы, тем лучше и для него, и для государства. В бюрократии вокруг этого мы все традиционно тонем. Поэтому когда не надо идти за справкой с синей печатью, а льгота применяется автоматически при оплате проезда в автобусе (например) – это прекрасно», – оценила проект вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

Проект поддержки частных детских садов в Ленинградской области появился в результате конкурса, который провел комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка.

Субсидии, полученные из бюджета по госпрограмме «Стимулирование экономической активности

Ленинградской области», предприниматели направят на возмещение части затрат, связанных с содержанием имущества и услуг по уходу за детьми. Постановление о предоставлении субсидии частным детским садам для снижения родительской платы в июле этого года подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Инициатива позволяет эффективно решить проблемы нехватки мест в дошкольных детских учреждениях. Причем в данном случае это только субсидия организаторам детсадов. Но и мера по снижению стоимости приема детей в частные дошкольные организации (часть сделки – соглашение о предельном размере платы для родителей). Для родителей это пример эффективной политики, потому частные сады часто безальтернативны в новых районах или в районах с большим количеством детей дошкольного возраста. Для регионов инициатива легко тиражируема, но требует выделения дополнительного финансирования конкурсов по распределению субсидий», – отметил руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.