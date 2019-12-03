Часы отсчета времени до начала Евро-2020 открыли в Петербурге

В Санкт-Петербурге торжественно открыли часы обратного отсчета времени до начала чемпионата Европы.

Часы выполнены в виде тумбы со встроенным циферблатом, над ним располагается электронная панель, где показываются данные о температуре воздуха и информация о начале чемпионата, сообщает РИА «Новости».

В церемонии открытия приняли участие члены городского правительства, экс-футболисты Александр Кержаков и Вячеслав Малафеев, капитан сборной России Артем Дзюба и талисман чемпионата Скиллзи.



Матчи Евро-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. В Петербурге пройдут четыре матча турнира: три игры группового этапа и четвертьфинал.

Ранее стало известно, что сборная России по футболу проведет первый матч группового этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Бельгии.