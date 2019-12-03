Президент Финляндии принял отставку правительства

Президент Финляндии Саули Ниинисте принял отставку правительства Антти Ринне на встрече в резиденции финского главы.

«Я хочу поблагодарить вас за сотрудничество в течение этих месяцев, что я был премьер-министром», – передает РИА «Новости» слова Ринне на встрече с Ниинисте.

Президент принял отставку.

«Принимаю. Спасибо за работу, хоть она и была короткой. Прошу вас выполнять работу в качестве временного правительства», – сказал финский президент.

Напомним, 8 марта Ниинисте одобрил отставку правительства премьер-министра страны Юхи Сипиля.

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