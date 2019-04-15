Что значат для России политические перемены в Финляндии

Противники миграции, националисты и евроскептики, собравшиеся под брендом «Истинных финнов», заняли второе место на выборах в финский парламент. У этой «нерукопожатной» партии лишь на одно депутатское кресло меньше, чем у победивших социал-демократов. Правящая умеренная коалиция потерпела чувствительное поражение. Есть ли опасность, что отношения страны Суоми с Россией ухудшатся?

Впервые в истории Финляндии на парламентских выборах ни одна из партий не набрала 20%. «Командный зачет» принес относительную победу оппозиционным социал-демократам. По итогам подсчета 100 процентов голосов, они победили с минимальным отрывом от «Истинных финнов» – националистической и выступающей против мигрантов партии. У эсдеков – 17,7% голосов и 40 мест в новом парламенте. Националисты, евроскептики и противники миграции получили 39 мест (17,5%).

Ныне правящие «Национальная коалиция» и партия «Финляндский центр» потерпели поражение, оказавшись соответственно на третьем (17% и 38 депутатских мандатов) и четвертом (13,8% и 31 депутат) местах. Показателен проигрыш «Финляндского центра» – в действующем парламенте самая большая фракция была именно у этой партии.

Впрочем, нет особых поводов радости и у «Национальной коалиции», при поддержке которой в прошлом году был избран действующий президент Саули Ниинистё. До ближайших президентских выборов еще далеко – они пройдут в 2024-м, но правительство, естественно, поменяется уже сейчас.

Главным кандидатом на пост премьера видят лидера социал-демократов Антти Ринне, «и он пока не давал понять, что не пойдет на этот пост», пояснил газете ВЗГЛЯД директор русских программ Финского института международных отношений Аркадий Мошес. Как сообщает ТАСС, Ринне пока не готов сказать, с кем будет строить коалиционное правительство. Он предпочел не говорить о том, готов ли пустить в свой кабинет «Истинных финнов», но подчеркнул, что для него «важны ценности».

С лидером националистов Юсси Халла-ахо «они у нас разные», подчеркнул Ринне. «Единственное, что мне кажется здесь очевидным, что «Истинные финны» вряд ли окажутся в новом правительстве», – полагает Мошес.

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Но как бы то ни было, приходится считаться с тем, что именно глава «Истинных финнов» оказался самым популярным кандидатом. Юсси Халла-ахо получил более 30 тысяч голосов в столичном избирательном округе. Так лидер националистов побил рекорд, установленный еще в 1999 году нынешним президентом Финляндии Ниинистё.

Второй по популярности в Хельсинки после лидера правых стала руководительница экологически-социалистического «Левого союза» Ли Андерссон. Наиболее вероятный будущий премьер Антти Ринне – лишь на третьем месте.

Этот расклад, пожалуй, хорошо иллюстрирует некоторую усталость от старых элит и поляризацию общественного мнения. Лидер «Истинных финнов» открыто заявлял: «грабеж и жизнь за счет средств налогоплательщиков» являются национальной чертой выходцев из Сомали, он не стеснялся в выражениях в адрес ислама, а во время кризиса в Греции говорил, что для этой страны нужна только хунта, которая подавила бы танками левых протестующих. Ли Андерссон, напротив, выдает классический набор современного левака: от прав животных и декриминализации марихуаны до введения безвизового режима с другими странами. Заметим – в том числе и с Россией.

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич пояснил газете ВЗГЛЯД:

«Антимигрантские настроения в Финляндии весьма серьезны. Но при этом «Истинные финны» далеко не всегда радикально настроены в отношении России».

У правых и левых есть общая черта – и «Истинные финны», и «Левый союз» категорически выступают против вступления Финляндии в НАТО. А левые – еще и против совместных учений с альянсом.

Показательно, что и социал-демократы, которые в прошлом парламенте были четвертыми, а вышли на первое место – также «НАТО-скептики». Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, при нынешнем президенте Ниинистё уровень антироссийской истерики и объем сотрудничества Хельсинки с НАТО заметно возросли. Неутешительный результат для правящей коалиции должен стать сигналом для финских элит.

Тем более что и соцопросы свидетельствуют: число финнов, поддерживающих вступление страны в альянс, снижается: если в 2016 году членство в НАТО поддерживали 27% участников опроса общественного мнения, то в 2018 году – 23%. Доля противников вступления в НАТО сохраняется на уровне 46% (согласно опросу социологической службы Yhdyskuntatutkimus Oy в сентябре–октябре прошлого года).

«И вообще, когда финну задаешь вопрос «Как вы относитесь к России и вступлению в НАТО?» – финн, в отличие от эстонца, первым делом задумывается. Финн постоянно взвешивает плюсы и минусы, и на сегодняшний день у меня нет сомнений в том, что большинство финнов по-прежнему против вступления в НАТО», – пояснил Межевич.

Эксперт отметил:

«Неужели мы предположим, что финны, которые сами умеют воевать за свою страну, согласятся на то, что какой-то заокеанский бизнесмен, требующий с них 2% подати, будет их учить обороне и безопасности?»

В первую очередь причины неуспеха правящих партий не в затягивании страны в альянс (на это и нынешнее правительство не делало ставку), а в экономических промахах. «Часть населения отреагировала логичным для себя образом на ту политику, которую проводило предыдущее правоцентристское правительство, – поясняет политолог Аркадий Мошес. – Люди реагируют на очевидное несоответствие результатов экономического развития страны своим ожидания и пытаются искать разного рода выходы. Кто-то возвращается к традиционным оппозиционным партиям – таким, как социал-демократы. Кто-то пытается искать выход в правопопулистских движениях».

«Отношения с Россией принципиально не изменятся, – прогнозирует Мошес. – Нюансы возможны, но это будет зависеть от состава правительства, от личности министра иностранных дел. Но политика в отношении России определяется прежде всего президентом Ниинистё. Он находится у власти второй срок, в прошлом году он выиграл выборы триумфально. Естественно, его взгляды никоим образом не поменяются и, соответственно, его подходы к России тоже никоим образом не поменяются. Отношения между странами останутся прагматично-добрососедскими».

«В результате двух войн в Финляндии сложилось две точки зрения на отношения между нашими странами, – напомнил Николай Межевич. – Я люблю цитировать мемуары финского дипломата Каарле Вяйне Войонмаа, который писал в 1945 году своему сыну: после войны две линии будут определять отношения между Москвой и Хельсинки. Первая – это постоянная конфронтация и напоминание об исторических обидах. Вторая – это поиск основ взаимовыгодного сосуществования в экономике и политике. Собственно, после войны финны и придерживаются этой линии».