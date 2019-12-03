Кремлю задали вопрос о причастности Эрдогана к крушению российского Су-24

Кремль ориентируется на заявления Анкары, что другие люди давали команду сбить российский Су-24, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Эта информация достаточно обезличенная, непонятно, откуда она взялась, непонятно, насколько ее можно считать достоверной. Мы ориентируемся на заявления, в том числе на публичные, турецкой стороны, о том, что другие люди давали команду на уничтожение российского самолета», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, как в Кремле оценивают информацию, что якобы глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган сам отдавал приказ об ударе по российскому Су-24.

Напомним, на прошлой неделе одно из маргинальных европейских изданий сообщило, что президент Турции Эрдоган якобы лично санкционировал атаку на российский бомбардировщик в 2015 году.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как Россию и Турцию пытаются поссорить очень грязными методами.

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