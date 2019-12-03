Испанец признался в убийстве россиянки

В Испании задержали местного жителя, которого обвиняют в убийстве россиянки, сообщили в каталонских правоохранительных органах.

Россиянку нашли в доме с признаками насильственной смерти в городе Эль-Прат-де-Льобрегат (провинция Барселона), передает РИА «Новости».

Задержанным оказался 44-летний испанец. Отмечается, что между погибшей и мужчиной был роман.

«Он был задержан на улице, когда шел сдаваться», – уточнили в местных правоохранительных органах Mossos deEscuadra.

В мэрии города объявили трехдневный траур, также местные жители устроили акцию в память о погибшей.

Генконсульство России в Барселоне подтвердило факт убийства россиянки и назвало ее имя.

«Генеральное консульство России в Барселоне подтверждает факт убийства гражданки Российской Федерации Сафоновой Юлии Александровны, 1978 года рождения, уроженки города Волгодонск Ростовской области», – отметили в генконсульстве.

Тело погибшей со следами насильственной смерти нашли в квартире, где жила женщина.

«Дело передано в суд №2 города Прат-де-Льобрегат. Ведется следствие», – подвели итог в дипмиссии.

В октябре в испанском городе Дения по подозрению в убийстве россиянки задержали ее супруга.