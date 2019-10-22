По подозрению в убийстве россиянки в Испании задержан ее супруг

В испанском городе Дения нашли тело мертвой россиянки, по подозрению в убийстве задержали ее супруга, также гражданина России, сообщили в национальной полиции провинции Аликанте.

Убийство произошло в ночь на вторник, соседка сообщила по телефону экстренной службы, что слышит крики в соседней квартире, передает РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы провинции.

Через некоторое время в экстренные службы поступил звонок от несовершеннолетней дочери женщины, которая заявила о нападении на мать.

Правоохранители прибыли на место преступления и нашли тело женщины с перерезанным горлом, ее 54-летнего супруга задержали на месте. Дочь на данный момент находится у соседки, уточнили в полиции.

Ранее женщина обращалась в суд из-за семейного насилия, после чего суд выдал ордер о запрете мужчины приближаться к ней. Полицейские полагают, что в квартиру на втором этаже он пробрался при помощи приставной лестницы.

«В посольство официальная информация по поводу убийства гражданки России на территории автономного сообщества Валенсия от компетентных властей Испании не поступала. Генеральное консульство в Барселоне выясняет детали случившегося», – отметили в посольстве России в Испании.

В июне сообщалось, что в автономном сообществе Каталония, в Испании, нашли тело 13-летней россиянки.