Немцы выступили против ветропарков рядом с домами

Ветер в Германии является самым доступным источником экологической энергии, при этом многие немцы не понимают, почему переход страны на «зеленую» энергетику должен происходить у них во дворе, пишут СМИ.

Как передает Deutche Welle, в настоящее время в стране около тысячи групп и инициатив борются против строительства ветропарков неподалеку от их жилищ. Жители жалуются на шум, падающие от ветряков тени, их опасность для птиц и летучих мышей, а некоторые уже заявили, что ветрогенераторы вызвали у них проблемы со здоровьем.

Чтобы снизить протестный потенциал, министр экономики ФРГ Петер Альтмайер подготовил законопроект, согласно которому новые ветропарки должны будут строиться на расстоянии не менее 1 км от поселений.

В то время как протестные группы приветствовали законопроект, политики и ученые отзываются о нем критически.

Вместо сокращения количества новых ветряков профессор систем возобновляемой энергии в Берлинском институте техники и экономики Фолькер Квашинг предложил правительству подумать о стимулах для жителей населенных пунктов, рядом с которыми установлены или планируются ветропарки.

Это могут быть инвестиции в местную инфраструктуру, как уже было сделано в ряде городов. Другая возможность – компенсация части стоимости электроэнергии этим людям.

Но местные жители не готовы менять свое здоровье на деньги и хотят пользоваться такими же правами, как и жители крупных городов вроде Берлина, которые считаются слишком населенными для строительства там ветропарков.

«В крупных городах говорят, что мы должны мириться с ветряками, но не хотят устанавливать их у себя», – заявил один из противников инициативы. По его словам, не должно быть так, чтобы одна часть населения постоянно ставила другую в невыгодное положение.

Напомним, в сентябре газета ВЗГЛЯД писала, что громкие лозунги об «экологически чистой энергетике», столь распространенные сегодня в Европе, оказались пустой болтовней. Переход на ветряки и солнечные электростанции не привел к сокращению выбросов углекислого газа – а ведь ради этого и затевалась крайне дорогостоящая энергетическая реформа в Германии.