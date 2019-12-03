Мужчине дали 19 лет за убийство младенца на Алтае

Суд Алтайского края приговорил к 19 годам колонии строго режима жителя Каменского района, задушившего 11-месячного ребенка сожительницы, сообщили в региональном СК.

По данным ведомства, жительница одного из сел Каменского района, воспитывавшая троих малолетних детей, стала проживать с неоднократно судимым братом подруги.

«С января 2019 года мужчина систематически применял в отношении нее физическую силу, однако женщина не обращалась в правоохранительные органы, надеясь, что гражданский муж исправится. В мае 2019 года, находясь наедине в доме совместно с ее 11-месячным сыном и испытывая к ребенку личную неприязнь, нанес по телу мальчика несколько ударов, а затем задушил его», – передает РИА «Новости» сообщение СК.

Следствие собрало достаточные доказательства, которые присяжные приняли во внимание и вынесли подсудимому обвинительный вердикт, признав виновным в убийстве ребенка. Суд приговорил мужчину к 19 годам колонии строго режима.

Напомним, в сентябре СУСК по Тюменской области сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении 24-летней девушки по подозрению в похищении и убийстве младенца.

Девушка согласилась присмотреть за ребенком, а затем, предположительно, похитила его. Сообщалось, что при задержании у нее был найден пакет с обожженным телом младенца.

Ребенка, за которым присматривала девушка, нашли погибшим.