Синоптики рассказали о погоде в Москве

Москвичей ожидает облачность с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит от минус 3 до минус 1 градуса. В ночь на понедельник она может опуститься до минус 5 градусов.

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 760 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах минус 6 – минус 1 градуса, ожидается мокрый снег. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 10 градусов.