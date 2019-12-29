Внуков президента Эстонии отдали в русский детсад

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сообщила, что ее внуки посещают русский детский сад.

«Именно потому, что в нашей семье семилетний ребенок, знающий один язык, считается неразумным расточительством», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на ETV+.

Кальюлайд «ценит языковое богатство» и считает, что в детстве нужно «освоить хотя бы еще один, а лучше – два языка». Президент Эстонии рассказала, что ее «младшие дети говорят на трех языках с детсадовского возраста».

Кальюлайд рассказала, что однажды ее сын пришел из школы и спросил: «Мама, почему в Эстонии плохо быть русским?».

«Я вдруг осознала, что и я просто приняла образ мыслей некоторых людей в Эстонии: дескать, раз ты русский, то это плохо», – рассказала она.

По словам Кальюлайд, ее ребенок «был чистым листом, приехав в Эстонию из мультикультурной общины», так как сама она долгое время работала в Европейской счетной палате в Люксембурге. А в Эстонии «этот вопрос возник у него за какие-то два месяца».

«Значит, где-то это кроется. И значит, мы должны говорить об этом», – сказала она.

Кальюлайд заявила, что искренне надеется на участие президента России Владимира Путина в работе VIII Всемирного конгресса финно-угорских народов 17-19 июня 2020 года в Тарту.

Напомним, Кальюлайд направила приглашение Путину на конгресс в Тарту. Глава правительства Эстонии Юри Ратас заявил о важности визита Путина в Тарту.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, зачем президент Эстонии поддерживает прямой контакт с Кремлем.