Самолет «Уральских авиалиний» после трех часов полета над Екатеринбургом совершил посадку

Самолет А-320 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Екатеринбург – Симферополь, совершил посадку в пункте вылета – в аэропорту Кольцово.

«Самолет благополучно сел, пострадавших нет», – сообщил источник в экстренных службах, передает «Ura.ru».

Отмечается, что самолет, на борту которого находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, более трех часов сжигал топливо до допустимой посадочной массы.

Также стало известно, что данный инцидент проверит прокуратура. «Проверка организована. Проверка будет проводиться Свердловской транспортной прокуратурой. (Будет проверяться – ред.) исполнение законодательства о безопасности полетов», – сказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что самолет готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге из-за неисправности датчика скорости.

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