Самолет «Уральских авиалиний» готовится к аварийной посадке в Екатеринбурге

Самолет А-320 авиакомпании «Уральские авиалинии» готовится к вынужденной посадке в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.

«Командир воздушного судна сообщил диспетчеру о неправильной работе датчика скорости. Из-за этого принято решение возвращаться. В аэропорту тревогу не объявляли», – сообщил источник в экстренных службах, передает «Ura.ru».

В настоящее время лайнер вырабатывает топливо. По данным издания А-320 направлялся в Симферополь.

Ранее сообщалось, что «Суперджет» не смог вылететь из Челябинска из-за проблем с двигателем.

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