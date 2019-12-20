«Суперджет» не смог вылететь из Челябинска из-за проблем с двигателем

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» в пятницу не смог вылететь из Челябинска в Москву из-за проблем с двигателем, сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта.

«Самолет авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100 должен был вылететь из Челябинска в Москву в 07.55 (05.55 мск). Пилоты дважды пытались запустить двигатели. В настоящее время ожидаем прибытия техников авиакомпании. Пассажиры находятся в аэропорту», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Там добавили, что всего на борту находились 79 пассажиров.

Напомним, в ноябре самолет авиакомпании «Ямал» сообщением Тюмень – Санкт-Петербург совершил аварийную посадку в Тюмени. Предполагалось, что у авиалайнера при взлете отказал двигатель, однако позднее выяснилось, что силовой агрегат продолжал работу. На борту находились 80 человек. Пассажиры отмечали грамотную работу экипажа во время инцидента.

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