Трутнев объявил выговор замглавы Минпромторга

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов получил выговор от вице- премьера, полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева из-за того, что министерство не выполнило поручение по снятию верхней планки ограничения на вывоз продукции лесопереработки.

Выступая на совещании по вопросам развития лесопромышленного комплекса Дальнего Востока, Трутнев пояснил, что ранее он дал поручение снять верхний предел ограничения по максимальному объему вывоза продукции лесопереработки, передает ТАСС.

«Я знаю, какое у меня было поручение – снять верхний предел ограничения. … Я прошу в протоколе представить предложение об объявлении Вам выговора за то, что Вы не выполняете решение заместителя председателя правительства», – сказал Трутнев.