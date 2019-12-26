Песков ответил на вопрос об облегчении налогового бремени малоимущих

Никакие решения, связанные с облегчением налогового бремени для малоимущих, пока не принимались, но такие варианты обсуждаются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Предметных таких разговоров или решений на этот счет не существует. Что касается обсуждения каких- то сценариев и вариантов, оно ведется на постоянной основе», – передает ТАСС слова Пескова.

Напомним, во вторник Песков заявил, что в Кремле пока не сформулировали позицию в отношении предложения спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, предложившей освободить от НДФЛ лиц, получающих зарплату на уровне МРОТ.