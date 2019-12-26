На сотрудника пресс-службы Росгвардии напали в Москве

На заместителя главы одного из отделов пресс-службы Росгвардии Александра Кудрявцева в Москве совершено нападение, сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Нападение совершили двое неизвестных, предположительно, они собирались его ограбить, сказал Грибакин каналу 360.

Инцидент произошел 21 декабря, Кудрявцев в свой выходной отправился на улицу в гражданской одежде, его атаковали двое мужчин. Ему удалось отбиться, и он запомнил их приметы.

В ходе драки Кудрявцев получил незначительные повреждения, его здоровью ничего не угрожает. В Росгвардии не считают, что происшествие связано с его профессиональной деятельностью.

Нападавшие хотели просто ограбить Кудрявцева, уточнил Грибакин.

В декабре в Москве сотрудник Генпрокуратуры получил удар ножом после того, как сделал замечание покупателю.