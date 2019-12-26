В России резко подешевел мобильный интернет

За 2019 год стоимость 1 гигабайта мобильного интернета в России снизилась почти вдвое – на 48%, свидетельствуют результаты исследования информационно-аналитического агентства Content Review. По данным аналитиков, Россия занимает по этому показателю шестое место в мире и остается лидером по самой низкой стоимости безлимитных тарифов.

В ходе исследования были проанализированы тарифы на услуги мобильной передачи данных в 50 странах мира с крупнейшим ВВП.

По данным Content Review, средняя стоимость 1 гигабайта в мире составила 187 рублей, в России – 37,3 рубля, передает РИА «Новости».

Только в пяти странах стоимость 1 гигабайта мобильного интернета ниже, чем в России: в Иране (3,8 рубля), Израиле (22,7 рубля), Казахстане (27,8 рубля), Египте (33,6 рубля) и Индонезии (36,8 рубля).

Руководитель Content Review и автор исследования Сергей Половников пояснил, что в Иране, Египте и Индонезии население в принципе не может себе позволить дорогие услуги, а в Израиле операторы навязывают объемные пакеты трафика.

При этом исследование показало, что Россия занимает первое место среди всех развитых стран по стоимости безлимитного тарифа. Если в мире средняя стоимость тарифа с безлимитным интернетом составила 3 тыс. 181 рубль, то в России, по данным Content Review, она составляет 602,5 рубля.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как возможность влиять на происходящее в стране через интернет привела к росту гражданского самосознания российских граждан.