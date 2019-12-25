В МОК отреагировали на несогласие РУСАДА с решением ВАДА

Решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соглашаться с вердиктом исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рассматривается в ВАДА, пока нет данных о том, когда рекомендации по РУСАДА могут вступить в силу, сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

«Процедура обрабатывается в ВАДА, и мы направляем вас в ВАДА с вашим вопросом. Реализация последствий рекомендации независимого комитета по соответствию начнется только после исчерпания всех средств правовой защиты. Мы не можем знать, когда это произойдет»,– сообщили в пресс-службе комитета РИА «Новости».

Ранее наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал совету учредителей не соглашаться с санкциями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), дело должно быть передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

Напомним, 9 декабря исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.

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