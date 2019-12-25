МИД указал Польше на недопустимость переписывания истории

Тезис о недопустимости переписывания истории в угоду современной политической конъюнктуре был основополагающим в выстраивании отношений с Польшей, но он не был принят в Варшаве, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Переписывание истории и бесконечное переиначивание, пересмотр исторической действительности в угоду нынешней современной конъюнктуре – именно этот тезис мы бесконечно повторяли в выступлениях и министра (иностранных дел России – прим. ВЗГЛЯД), и наших послов, которые работали в Варшаве, и наших представителей при Европейском Союзе», – передает РИА «Новости» слова Захаровой в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, «этот тезис проходил не только сквозной линией в одной статье, в одной публикации, он был частью основополагающего подхода к выстраиванию отношений с Польшей».

«Мы об этом говорили, когда у нас еще регулярно были контакты на уровне глав министерств иностранных дел. Но, увы, реакция, к сожалению, такова, что, видимо, этот тезис не пришелся ко двору в Варшаве», – отметила дипломат.

Напомним, во вторник на расширенной коллегии Минобороны Владимир Путин вспомнил о после Польши в Германии, который в 1930-х годах обещал поставить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку, и назвал его «сволочью и антисемитской свиньей».

Еврейская община России поддержала слова Путина.

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