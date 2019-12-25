Еврейская община России поддержала слова Путина о после Польши в нацистской Германии

Федерация еврейских общин России считает очень точными слова президента Владимира Путина, который ранее назвал «сволочью и антисемитской свиньей» польского дипломата, поддержавшего в 1930-е годы геноцид евреев в Польше. Об этом заявил президент ФЕОР раввин Александр Борода.

«От имени еврейской общины России мы можем выразить только глубокую признательность за такой эмоциональный и праведный отклик на обнародование новых фактов касательно поддержки со стороны Польши политики Германии в 1930-40-е годы… Слова, которые адресовал наш президент дипломату, очень точные», – приводит его слова РИА «Новости».

Борода отметил, что польский дипломат Липский не просто сочувствовал идеям Гитлера, но и «вдохновлял его на убийственные решения, поддерживал смертоносный план в его самом зачатке, тем самым давая ему силу и энергию».

«Интересный факт, что в Польше, стране поддерживавшей нацистов на высочайшем уровне, и это еще раз доказал обнародованный архив (из которого стало известно о диалогах Гитлера с Липским – прим. ВЗГЛЯД), было самое большое количество «праведников мира», людей спасавших евреев», – сказал он, выразив надежду, что «польский народ сделает правильные выводы из черных страниц истории».

Накануне на расширенной коллегии Минобороны Владимир Путин вспомнил о после Польши в Германии, который в 1930-х годах обещал поставить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку, и назвал его «сволочью и антисемитской свиньей».

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