Синоптики рассказали о погоде в Москве

В среду, 25 декабря, в столичном регионе будет облачно, преимущественно без осадков, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в Москве поднимется до 2-4 градусов, по области – от нуля до 5 градусов тепла.

Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба.

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