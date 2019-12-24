Назван срок, на который рассчитана «подушка безопасности» России в случае падения цен на нефть

Если цены на нефть упадут до 25-30 долларов за баррель, у России хватит накопленных резервов для исполнения бюджетных обязательств в течение трех лет, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.

«Для нашего бюджета и для наших нефтяных компаний, конечно, цены на нефть около 60-65 долларов за баррель – естественно, позитивно», – сказал Силуанов, сообщает ТАСС.

«Мы видим, что и бюджет тоже устойчиво исполняется, наполняются резервы. Поэтому, конечно, не хотелось бы каких-либо стрессовых ситуаций как в одну, так и в другую сторону», – добавил он.



При этом Силуанов подчеркивает, что существуют риски падения цен на нефть до 25-30 долларов за баррель.

«Поскольку цены на нефть вряд ли будут сильно увеличиваться, то если не будут достигнуты ограничения со странами ОПЕК по добыче нефти, конечно, есть риски того, что цены могу сократиться до 25-30 долларов за баррель. Наша с вами бюджетная политика позволяет (обходить, – прим. ВЗГЛЯД) эти риски до трех лет, выполняя все свои обязательства с накопленными резервами. Поэтому в этой части у нас не будет столь сильной волатильности курса, если такая ситуация случится, поскольку будут использованы дополнительные валютные интервенции из Фонда национального благосостояния. Это снизит давление на волатильность рубля», – пояснил вице-премьер.



В соответствии с действующим бюджетным правилом, дополнительные доходы казны от продажи нефти сверх базовой цены, что в 2019 году составило около 41,6 долларов за баррель, направляются в Фонд национального благосостояния.



«Нам выгодна прогнозируемость, выгодно текущее состояние цен на энергоресурсы, но, если эта ситуация будет меняться, у нас в запасе есть наш бронепоезд», – подытожил Силуанов.

Ранее Госдума приняла проект федерального бюджета на следующую трехлетку.