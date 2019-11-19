Госдума приняла проект федерального бюджета на следующую трехлетку

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на следующую трехлетку, с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году. Третье чтение назначено на 21 ноября.

Доходы российского бюджета прогнозируются на уровне 20,379 трлн рублей (18,1% ВВП) в 2020 году, 21,246 трлн (17,7% ВВП) в 2021 году и 22,058 трлн (17,2% ВВП) в 2022 году. Расходы составят 19,503 трлн рублей (17,3% ВВП) в 2020 году, 20,634 трлн (17,1% ВВП) в 2021 году и 21,763 трлн (16,9% ВВП) в 2022 году, сообщает РИА «Новости».

Как ранее заявил министр финансов Антон Силуанов, бюджет «застрахован от различных негативных сценариев развития событий на рынке нефти».

Депутаты одобрили поправки, которые относятся к перераспределению средств между различными направлениями и реструктуризацией бюджетных кредитов, предоставленных регионам из федерального бюджета.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, в соответствии с принятыми поправками предлагается перераспределить 750,5 млрд рублей: 293,5 млрд в 2020 году, 235,6 млрд – в 2021 году, 221,4 млрд – в 2022 году.



Он уточнил, что подготовленные депутатами ко второму чтению ключевые поправки касаются поддержки регионов. «В частности, принята поправка, согласно которой в 2020-2024 годах субъекты России должны будут платить ежегодно только 5% от суммы задолженности по бюджетным кредитам с условием, что высвободившиеся средства они направят на реализацию инвестиционных проектов на своих территориях», – добавил Володин.

Таким образом, регион, вместо уплаты долга, сможет вкладывать эти средства в инфраструктуру, дороги, подвести воду, газ, электроэнергию к строящимся на средства частных инвесторов предприятиям, которые позволят увеличить число новых рабочих мест.

«По нашим оценкам, сумма высвободившихся в следующие пять лет средств, которые регионы смогут направить на реализацию инвестпроектов, составит более 440 млрд рублей», – сказал Володин. Кроме того, регионы также смогут списывать часть долга в объеме роста поступлений федеральных налогов в результате реализации инвестпроектов, добавил председатель Госдумы.



Володин уточнил также, что в этом году впервые уже ко второму чтению распределено 94% межбюджетных трансфертов на 2020 год – 203 из 217 (на 2020 год общая сумма межбюджетных трансфертов – 2,5 трлн рублей).

«Так что регионы смогут, не откладывая, начать формирование своих бюджетов», – сказал он, уточнив, что ранее подобное распределение происходило не раньше начала следующего года.

По словам Володина, финансирование мероприятий на сельских территориях в рамках отраслевых госпрограмм в следующем году составит 76,7 млрд рублей.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал приоритет бюджета России на ближайшие три года.