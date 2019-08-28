Медведев назвал приоритет бюджета России на ближайшие три года

Расходы на развитие социальной сферы занимают основную долю бюджета, этот приоритет сохранится и на ближайшие три года, заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев.

В ближайшее время премьер проведет ряд совещаний по расходам федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Первое совещание состоится 19 сентября и будет посвящено расходам в части демографии, здравоохранения, образования, науки, молодежной политики и соцобеспечения, передает ТАСС.

«Расходы на развитие социальной сферы занимают самую значительную долю бюджета, можно с полным основанием говорить, что этот бюджет – он должен быть социально ориентированным, и этот приоритет сохранится и в трехлетке», – сказал Медведев, передает РИА «Новости».

По его словам, практически по всем направлениям в этой сфере есть национальные проекты и концентрируются очень значительные финансовые ресурсы.