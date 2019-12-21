Госдолг Франции превысил 100% ВВП

Государственный долг Франции по итогам третьего квартала 2019 года вырос до 100,4% от ВВП. Показатель в 100% от ВВП страна превышает впервые с 2017 года, передает Agence France-Presse со ссылкой на данные Национального института статистики и экономических исследований (Insee).

При этом прогноз властей сохраняется на уровне 98,8% от ВВП к концу 2019 года. Эксперты соглашаются с оценкой властей. Они отмечают, что этот показатель всегда уменьшается к концу года, передает ТАСС.

Между тем лидер партии «Республиканцы» в Сенате считает, что ситуация будет усугубляться из-за «пенсионной реформы, которая будет дорого стоить французам».

Напомним, во Франции планируют поднять пенсионный возраст до 64 лет в 2027 году. План пенсионной реформы вызвал волну протестов и массу недовольства: 61% жителей страны заявили, что их не убедила речь премьера Эдуарда Филиппа о необходимости соответствующих изменений, а 68% считают забастовочное движение оправданным.

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