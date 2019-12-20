В СПЧ оценили идею разрешить полицейским изымать ребенка из семьи

Сотрудники органов опеки не всегда могут принять меры в отношении ребенка, которому угрожает опасность, поэтому этим действительно могла бы заняться полиция, заявил газете ВЗГЛЯД член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Сотрудникам МВД могут позволить на время изымать из семей детей, которым угрожает опасность. По мнению ведомства, в некоторых ситуациях требуются срочные меры, а органы опеки, которые занимаются этими вопросами, работают в строго определенные часы.

«Злоупотребление сотрудниками полиции своими полномочиями не исключено, но мы должны понимать, что честный человек на это не пойдет. Но действительно бывают ситуации в нерабочее время, связанные с конфликтами, проблемными моментами, когда работники социальной опеки не присутствуют, а требуется вмешательство. И в такой ситуации могут подключиться сотрудники правоохранительных органов», – говорит Брод.

Однако при этом неясно, кто именно будет уполномочен заниматься этими вопросами, заявил эксперт.

«Речь идет о создании специального подразделения, которое будет вмешиваться в данные ситуации или это ляжет на плечи участкового или иного представителя правоохранительных органов? Будет ли он обладать должной квалификацией, потому что потребуется общение с ребенком и оказание психологической, медицинской помощи? Сможет ли сотрудник полиции разрядить ситуацию должным образом?» – отмечает Брод.

Также важно определить, где именно будет содержаться ребенок, так как известны случаи, когда дети месяцами находятся в непрофильных учреждениях, добавил эксперт.

«Возможно, здесь стоит просто подумать о том, чтобы представители органов опеки дежурили в нерабочее время и с представителем правоохранительных органов приезжали в «горячую» точку для решения вопросов», – предлагает член СПЧ.

Совет неоднократно говорил о том, что изъятие ребенка из семьи и лишение родителей прав – это крайняя мера, напоминает Брод. Прежде всего стоит изъять опасного родителя. Если ребенок может продолжить жизнь с близкими, в семье, то нужно максимально использовать эту возможность.