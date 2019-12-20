Всероссийский Дед Мороз рассказал о самых частых пожеланиях

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга Вологодской области рассказал, что чаще всего у него просят в подарок на Новый год.

«Не все просят технику – просят и здоровье для своих мам и пап, бабушек и дедушек... Самая оригинальная (просьба) – это, наверное, и самая простая: хочу увидеть Деда Мороза, хочу обняться», – приводит его слова РИА «Новости».

Дед Мороз рассказал о самых трогательных и запоминающихся просьбах. Так, один мальчик попросил у волшебника куклу для сестры, новые валенки для дедушки, а для бабушки – «столько яблок, сколько не жалко». Однажды подросток из Алтайского края попросил у Деда Мороза профессиональные коньки – он занимался фигурным катанием и хотел достичь спортивных успехов.



По словам Деда Мороза, многие взрослые продолжают верить в чудеса. Нередко «мужчины брутального вида», дождавшись, когда все уйдут, просят сфотографироваться с волшебником.

В субботу всероссийский Дед Мороз зажжет огни на главной новогодней елке Санкт-Петербурга на Дворцовой площади, ознаменовав тем самым начало зимних праздников.



Ранее российский Дед Мороз и финский Йоулупукки на российско-финляндской границе обменялись поздравлениями и подарками.

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