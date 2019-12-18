Дед Мороз и Йоулупукки встретились на границе

Российский Дед Мороз и финский Йоулупукки на российско-финляндской границе обменялись поздравлениями и подарками, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Встреча Деда Мороза и Йоулупукки традиционная и берет свое начало с 2002 года, когда в Выборге проходили Дни Великоустюгского муниципального района. Тогда была достигнута договоренность о проведении ежегодной встречи Деда Мороза с финским коллегой на границе.

Дед Мороз из Великого Устюга и финский Йоулупукки встретились в среду в районе таможенного перехода МАПП «Брусничное», где прошел праздничный концерт с участием творческих коллективов Выборга и Лаппеенранты.



Дед Мороз подарил Йоулупукки сувенирный герб Выборга, сделанный из шоколада, а Йоулупукки вручил российскому коллеге рождественскую корзину с имбирными пряниками.



«Дед Мороз и Йоулупукки увлеченно обсуждали отсутствие снега и решали, как исправить эту проблему до Нового года, чтобы люди встретили праздник с настроением. Также два волшебника рассказали друг другу, какие подарки просят дети на Новый год и Рождество», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

По словам Деда Мороза, он уже получил более 3 млн писем на свою почту в Великом Устюге, среди которых особенно выделяются те, в которых дети пишут о своем желании делать добрые дела.

Напомним, в декабре 2018 года Чунозерский Дед Мороз, проживающий в Лапландском заповеднике, сообщил, что встреча российского Деда Мороза с финским коллегой Йоулупукки отменилась из-за охлаждения отношений вследствие западных санкций.