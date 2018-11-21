Российский Дед Мороз стал жертвой западных санкций

Встреча российского Деда Мороза с финским коллегой Йоулупукки в этом году отменилась из-за охлаждения отношений вследствие западных санкций, сообщил Чунозерский Дед Мороз, проживающий в Лапландском заповеднике.

«Безусловно, санкции сказываются на наших отношениях, в этом году встреча с финским Йоулупукки не состоится. Международное сотрудничество с заповедниками Финляндии и Норвегии сворачивается не по нашей вине, на это влияют западные санкции», – сказал Дед Мороз, передает РИА «Новости».

Раньше российский и финский деды морозы проводили встречи накануне Нового года и обменивались поздравлениями на границе. Йоулупукки приезжал в гости в Лапландский заповедник, в ходе встреч обсуждались дела Лапландии, региона, находящегося на границе России, Финляндии, Швеции и Норвегии.

«И в Финляндии, и в Норвегии, и у нас живет одна и те же коренная народность - саамы или лопари. Подарки мы друг другу не дарим, а желаем, чтобы в России и Финляндии все хорошо провели новый год», – пояснил Чунозерский Дед Мороз.

Лапландский заповедник был создан в 1930 году в Мурманской области. Он сохраняет северную тайгу, горную тундру и диких северных оленей. Площадь заповедника составляет около 3 тыс. квадратных километров.