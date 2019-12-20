Путин поддержал идею межпарламентского диалога в «нормандском формате»

Президент Владимир Путин позитивно отреагировал на предложение лидера украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука организовать межпарламентский диалог в «нормандском формате».

В пятницу в Петербурге проходит встреча первого вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова с лидером украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком. К их беседе присоединился президент Владимир Путин. Медведчук воспользовался этой возможностью, чтобы рассказать об идее подключить парламенты Германии, Франции, России и Украины к урегулированию на Украине.

Медведчук отметил, что ведение такой работы очень важно, «потому что от парламентов зависит очень много». По его мнению, можно «использовать этот парламентский ресурс для достижения мира». «Минские соглашения для нашей партии безальтернативны, их исполнение в политической части заключается в принятии специальных законов о выборах, о статусе, об амнистии, изменениях в конституции – это все должны принимать парламентарии», – пояснил Медведчук.

В частности, Медведчук заявил, что достигнута предварительная договоренность с парламентариями Германии и Франции о встрече во второй половине января – начале февраля по Украине.

«Хорошая идея, я попрошу руководство Думы, чтобы они тоже поработали», – поддержал план глава государства. По его мнению, «реакция (российских парламентариев) будет только положительной», передает РИА «Новости».

Медведчук также обратил внимание на тот факт, что его партия установила межпартийный контакт с «Единой Россией».

«Я это приветствую», – отреагировал президент.

В четверг Путин в рамках большой пресс-конференции заявил, что считает целесообразным продолжение «нормандского формата», а возможность встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским глава государства назвал актуальной в случае позитивных изменений в Донбассе.