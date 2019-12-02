Прилепин обвинил Дмитрия Быкова в «обычном фашизме»

Писатель Захар Прилепин обвинил своего коллегу Дмитрия Быкова в «обыкновенном фашизме» за его статью о ситуации в Донбассе.

Прилепин в своем Facebook процитировал статью Быкова, который использует для описания ситуации на Украине аналогию с отношениями людей и «люденов» из книг Стругацких.

«Жаль только, как и предсказали Стругацкие, что в мире люденов туговато будет с иронией и милосердием. Но что поделать – мир, условно говоря, Донбасса сделал все, чтобы в мире Киева относились к нему без иронии и милосердия (я только что вернулся с Украины и прибегаю к этой метафоре, но вы можете подобрать любую другую)», – говорится в статье Быкова.

Быков пишет, что «мир Донбасса не хочет, чтобы его интегрировали», и непонятно, что будет делать Киев.

«Вот это (цитирую новую статью Дмитрия Быкова) и есть – самый обычный и самый банальный фашизм. По Быкову Украина и Донбасс – две расы, развивающаяся и низшая. Донбасс сам добился, чтоб к ним относились без милосердия и забомбили 8 тыс. человек, включая детей. Потому что они – людены», – прокомментировал Прилепин статью Быкова.

Он заявил, что это расисткая статья, которая является практически «манифестом расизма», в которой Быков «привлекает на помощь Стругацких».

«Мне предложили разобрать эту статью. Люди мои. Я не буду это разбирать. Этот человек – урод. Самый банальный и очень активный урод», – заявил Прилепин.

Отметим, что весной творчество Быкова проверяли на экстремизм, однако состава преступления не обнаружили.