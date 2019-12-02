Госдума перенесла рассмотрение уравнивающего вейп и сигареты закона

Совет Госдумы перенес рассмотрение законопроекта, приравнивающего вейпы к сигаретам, сообщил первый заместитель председателя парламента Иван Мельников.

«Планировалось рассмотрение в первом чтении законопроекта о приравнивании электронных средств доставки табака к сигаретам. В ходе заседания совета Госдумы выяснилось, что есть другие альтернативные проекты на эту тему. Профильный комитет выносит только один проект, который получил положительное заключение правительства РФ. Но это нарушает наш регламент», – сказал Мельников, передает агентство «Москва».

Он отметил, что альтернативные проекты также должны быть внесены на рассмотрение парламента, либо их авторы должны отозвать документы.

Ранее сообщалось, что штрафы за курение рекомендовали распространить на вейпы и кальяны.

Большинство россиян, согласно опросу ВЦИОМ, отвергли идею приравнивания электронных сигарет к табаку.