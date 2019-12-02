Большинство россиян отвергли идею приравнивания электронных сигарет к табаку

Почти 60% россиян считают, что электронные сигареты не нужно приравнивать к табаку. Вместо этого необходимо ввести отдельное регулирование правил продажи и потребления, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Более половины курящих респондентов (59%) убеждены, что использование электронных сигарет не следует приравнивать к табакокурению, необходимо регулировать их продажу и потребление отдельным образом», – сказано на сайте ВЦИОМ.

При этом 17% полагают, что продажа электронных сигарет, как и любых других товаров, не нуждается в специальном регулировании.

В ходе опроса также были установлены причины перехода на электронные сигареты. Так, 49% заявили, что электронные сигареты наносят меньше вреда здоровью, а 48% отметили отсутствие неприятного запаха на одежде. Кроме того, каждый третий (29%) отметил возможность пользоваться электронными сигаретами там, где действует запрет на обычные сигареты.

«Среди курящих россиян почти половина (48%) хотели бы знать о предлагаемых вариантах нового регулирования продажи и использования электронных сигарет и сами хотели бы принять участие в их общественном обсуждении», – следует из итогов опроса.

Респонденты также рассказали о своих действиях при введении неприемлемых для курящих ограничений свободной продажи и использования электронных сигарет. 54% заявили, что не откажутся от них, а каждый десятый (13%) отметил, что перейдет на обычные сигареты, столько же будут искать то, что пока не попадает под ограничения, отказаться от табака и электронных сигарет постараются 13%.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 17 ноября среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет методом телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее сообщалось, что штрафы за курение рекомендовали распространить на вейпы и кальяны.