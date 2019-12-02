После трагедии с автобусом в Забайкалье задержан перевозчик

Задержан индивидуальный предприниматель, организовавший перевозку пассажиров автобусом, попавшим в аварию в Забайкальском крае, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«Сегодня по подозрению в совершении преступления следователи задержали 30-летнего жителя Читы, индивидуального предпринимателя, который являлся организатором перевозки пассажиров автобусом, попавшим в аварию. В офисе предпринимателя и по месту его жительства проведены обыски», – приводит слова Петренко ТАСС.

Также она добавила, что в управлении ГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю, управлении Государственного автодорожного надзора по Забайкальскому краю прошли обыски.

«Следователи изъяли и изучают маршрутную документацию, а также документы по пред рейсовому осмотру водителей и контролю технического состояния транспортных средств», – добавила Петренко.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело по факту гибели 19 человек в ДТП с автобусом в центральный аппарат ведомства.

«По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело, возбужденное следственными органами СК России по Забайкальскому краю по факту гибели 19 человек в результате ДТП с участием автобуса, передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат Следственного комитета России. На данный момент произошедшее квалифицировано по ч. 3 ст. 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек»), а также ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более человек»)», – сказала Петренко.

Также в Следственный комитет передано уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек»).

Напомним, в воскресенье рейсовый автобус упал с моста на замершую реку Куэнга в 60 км от города Сретенска, примерно в 320 км к востоку от Читы. В автобусе, по данным МЧС, находились 44 человека, в свою очередь местные власти сообщили, что в салоне был 41 человек. Погибли 19 человек, сообщалось о 22 пострадавших.

Причины аварии устанавливаются. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за лопнувшего колеса.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, кто виноват в трагедии с автобусом.