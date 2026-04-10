Страстная пятница 10 апреля 2026 года: что нельзя делать сегодня, строгие запреты, традиции и смысл дня

Tекст: Ольга Никитина

Что такое Страстная пятница: погружение в страдания Спасителя

Само название «Страстная пятница» говорит о глубоком значении этого дня. Слово «страсть» в церковнославянском языке означает «страдание», «мучение». Именно в пятницу, после Тайной вечери, Иисус Христос был предан Иудой, подвергнут суду, жестоко избит и в конечном итоге распят на кресте. Евангельские повествования подробно описывают эти мучительные часы, и каждый год верующие вновь переживают этот путь в своих молитвах и размышлениях.

Предательство за 30 сребреников, поспешный и несправедливый суд, малодушие Понтия Пилата, отдавшего приказ о казни под давлением толпы – все эти события разворачивались в пятницу. После смерти тело Христа было снято с креста и погребено в пещере, чтобы спустя три дня смогло произойти величайшее чудо – Воскресение, ставшее основой христианской веры.

Богослужения Страстной пятницы: духовное сопереживание

Церковные службы в Страстную пятницу отличаются особой торжественностью и скорбью. Еще вечером в Великий четверг совершается утреня с чтением двенадцати Страстных Евангелий, повествующих о последних часах земной жизни Спасителя. По мере чтения отрывков из Писания свечи в храме постепенно гаснут, символизируя угасание света жизни Христа.

Утром Страстной пятницы совершаются Царские часы – особый богослужебный чин, сочетающий псалмы, евангельские чтения и ветхозаветные пророчества.

Кульминацией дня становится вынос Плащаницы – ткани с изображением тела Христа, лежащего во гробе. Плащаница символизирует духовную связь между земным и небесным мирами, и перед ней царит особое благоговение.

После чтения псалмов совершается крестный ход с Плащаницей вокруг храма, а затем происходит прощание, когда верующие прикладываются к святыне, выражая свою благодарность и скорбь.

Самый строгий день поста: воздержание и внутренняя тишина

Страстная пятница является самым строгим днем Великого поста. Что делают в Страстную пятницу многие верующие, так это максимально ограничивают себя в пище. Согласно церковному уставу, до выноса Плащаницы (обычно около 15:00) не принято есть вообще. После этого времени разрешается употребление лишь воды, хлеба, орехов и сухофруктов. Некоторые добавляют в свой рацион сырые овощи или травяные настои.

Однако суть Страстной пятницы заключается не столько в гастрономических ограничениях, сколько в глубоком духовном сосредоточении и внутренней тишине. В этот день рекомендуется воздержаться от просмотра телевизора, использования социальных сетей, участия в спорах и пустых разговорах.

Лучшим времяпрепровождением, которое рекомендует Православная церковь, становится молитва, чтение Священного Писания и пребывание наедине со своими мыслями. Существует красивая традиция зажигать дома двенадцать свечей – по одной в каждой комнате, веря, что это приносит в дом мир и защиту.

Что нельзя делать в Страстную пятницу: табу и предостережения

Множество запретов связано с тем, что нельзя делать в Страстную пятницу. В этот день категорически не рекомендуется веселиться, слушать музыку, танцевать и устраивать шумные застолья. Также под запретом любые работы, особенно связанные с использованием острых предметов. Даже готовка считается нежелательной, хотя и может быть исключением в случае крайней необходимости.

Строго нельзя играть свадьбы, отмечать дни рождения или устраивать вечеринки, так как это день глубокого траура.

Существуют и другие народные поверья относительно того, что нельзя делать в Страстную пятницу:

– Нельзя мыться: считается, что водные процедуры в этот день могут смыть удачу и здоровье.

– Нельзя работать в саду и огороде, сажать растения: земля в этот день считается скорбящей.

– Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом: следует избегать любой деятельности, отвлекающей от молитвы и размышлений.

– Нельзя убираться дома: уборку принято завершать в Чистый четверг.

– Нельзя делать маникюр, педикюр, шить и вязать: любая рукодельная работа считается неуместной.

– Нельзя рубить дрова топором: работа с острыми предметами под особым запретом.

– Нельзя гадать и заниматься магией: эти занятия противоречат духу покаяния и скорби.

– Не рекомендуется ссориться, особенно с близкими. Конфликты, возникшие в этот день, считаются особенно тяжелыми и затяжными.

– Не следует давать в долг или отдавать долги – это может привести к финансовым трудностям.

Приметы Страстной пятницы: народные наблюдения

Народные приметы также играют определенную роль в восприятии Страстной пятницы.

Ясное небо в этот день предвещает теплую весну, богатый урожай и благополучный год.

Пасмурная погода или дождь считаются отражением скорби природы и могут предвещать затяжную и холодную весну.

Считается, что первый человек, которого увидишь утром, может предсказать будущее: мужчина – к здоровью, ребенок – к переменам, пожилой человек – к испытаниям.

Увидеть из окна влюбленную пару или семью – к миру и согласию в доме.

Вода, собранная в Страстную пятницу до восхода солнца, наделяется особой целебной силой.

Что значит, если ребенок родился в Страстную пятницу: народные суеверия и мнение Церкви

Вокруг рождения детей в особые церковные дни, такие как дни поста или большие праздники, существует множество народных поверий и суеверий. Один из таких вопросов касается рождения ребенка в Страстную пятницу – самый скорбный день Великого поста, посвященный воспоминанию о распятии Иисуса Христа. Что же говорят народные приметы и как относится к этому Церковь?

Ждет ли рожденных в Страстную пятницу несчастье?

В народной среде бытуют различные мнения относительно судьбы детей, появившихся на свет в Страстную пятницу. Некоторые считают, что такие дети несут на себе особый отпечаток скорби этого дня, им могут приписывать склонность к меланхолии, тяжелую судьбу или даже физические недуги. Эти суеверия часто переплетаются с представлениями о нежелательности зачатия в постные дни, хотя, как отмечают священники, само по себе зачатие грехом не является.

Однако важно подчеркнуть, что Церковь предостерегает от веры в подобные приметы и суеверия. Священнослужители единогласно заявляют, что судьба человека определяется не датой его рождения или зачатия, а его личным выбором, верой и жизнью по заповедям Божиим.

Мнение Церкви: рождение – благословение Божие вне зависимости от даты

Священники категорически опровергают идею о том, что рождение ребенка в Страстную пятницу может нести какой-либо негативный смысл или предопределять его несчастную судьбу. Они подчеркивают, что новая жизнь и рождение – это всегда дар Божий, величайшее благословение, и это не зависит от календаря или церковных установлений относительно поста.

Так, протоиерей Алексий Спасский отмечает, что разговоры о рождении больного ребенка, если он зачат в пост, являются «страшилками», которым нет места в Церкви. Он подчеркивает, что встречаются как больные дети, зачатые вне поста, так и здоровые – зачатые во время поста.

Иерей Михаил Сенин также акцентирует внимание на том, что о судьбе детей, зачатых в пост, нельзя судить только по дате их зачатия. Он напоминает, что Бог есть Любовь, и утверждать, что Он наказывает детей за обстоятельства их зачатия, противоречит самой сути христианской веры.

Иерей Николай Петров прямо заявляет, что зарождение новой жизни находится в руках Бога, и Он сам решает, когда и кому родиться. Ребенок является созданием Божиим, и его появление на свет не может быть грехом, вне зависимости от того, как и когда произошло его зачатие.

Что делать, если ребенок родился в Страстную пятницу

Если ребенок родился в Страстную пятницу, родителям следует воспринимать это событие как особое благословение Божие. Этот день, несмотря на свою скорбь, несет в себе глубокий смысл искупления и надежды на Воскресение. Ребенка следует окружить любовью и заботой, прививать ему духовные ценности.

Священники советуют не придавать значения суеверным толкованиям, связанным с датой рождения. Вместо этого следует сосредоточиться на духовном воспитании ребенка и благодарить Бога за дар новой жизни.

Дети, зачатые в пост: позиция Церкви

Вопрос о зачатии детей во время поста также вызывает много споров и опасений. Существует благочестивая традиция воздержания от супружеского общения в период поста ради духовного упражнения. Однако, как отмечают священники, это дело добровольное и должно происходить по обоюдному согласию супругов.

Церковь не рассматривает само зачатие как грех, даже если оно произошло во время поста. Новая жизнь – это проявление Божественного замысла. Священники призывают не связывать дату зачатия с будущей судьбой ребенка.

Можно ли печь в Страстную пятницу

Вопрос о том, можно ли печь в Страстную пятницу, является дискуссионным. Церковные уставы не содержат прямого запрета на приготовление пищи, однако дух этого дня предполагает максимальное воздержание от мирских дел и сосредоточение на духовном. Поэтому многие верующие стараются отложить все дела, включая приготовление пищи, на другие дни Страстной седмицы.

Можно ли готовить куличи в Страстную пятницу

Что касается вопроса, можно ли печь куличи в Страстную пятницу, то традиционно приготовление пасхальной выпечки и крашение яиц приходится на Чистый четверг. Однако, если по каким-либо причинам это не было сделано, некоторые хозяйки могут заниматься этим и в Страстную пятницу, стараясь делать это после выноса Плащаницы и соблюдая пост. Тем не менее рекомендуется посвятить этот день молитве и посещению богослужений.

Таким образом, страстная пятница – это не просто день строгих запретов, а время глубокого осмысления жертвы Иисуса Христа, проявления сострадания и покаяния. Соблюдение традиций и ограничений помогает верующим глубже прочувствовать суть Страстной пятницы и подготовить свою душу к радостному празднованию Пасхи. Главное в этот день – не формальное следование приметам, а искреннее стремление к духовному очищению и благодарность за искупительную жертву Спасителя.