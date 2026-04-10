    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев
    Эксперт назвал последствия жесткого подавления мятежа в ВСУ под Чугуевом
    Зеленский захотел получать нефть из Персидского залива
    Итальянцы нашли анти-Мелони
    Суд приговорил экс-замглавы Минобороны Попова к 19 годам
    Названа возможная причина взрыва на складе пиротехники во Владикавказе
    Российские войска освободили Диброву в ДНР
    Исследователи назвали действия Британии историческим антироссизмом
    Корабль «Орион» вышел на траекторию возвращения на Землю
    Андрей Манчук Андрей Манчук Атомная история Кубы может начаться заново

    Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия не будет расплачиваться за весь мир

    Социологи уже более двадцати лет фиксируют одну и ту же картину общественных настроений: стабильность является важнейшей ценностью и ключевым запросом к государству от российского общества. Правда, периодически у людей возникает желание преобразований…

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Кенигсберг делали Калининградом

    9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.

    10 апреля 2026, 17:46 • Справки

    Страстная пятница 10 апреля 2026 года: что нельзя делать сегодня, строгие запреты, традиции и смысл дня

    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Сегодня, 10 апреля 2026 года, православные христиане отмечают Страстную пятницу – самый скорбный и строгий день Великого поста перед Пасхой. Он посвящен воспоминанию распятия и смерти Иисуса Христа и сопровождается особыми богослужениями, строгими ограничениями в еде и поведении. В этот день верующие стараются отказаться от суеты, соблюдать тишину и следовать церковным традициям. Рассказываем, что сегодня можно и нельзя делать, какие запреты считаются обязательными и какие приметы связаны с этим днем.

    Что такое Страстная пятница: погружение в страдания Спасителя

    Само название «Страстная пятница» говорит о глубоком значении этого дня. Слово «страсть» в церковнославянском языке означает «страдание», «мучение». Именно в пятницу, после Тайной вечери, Иисус Христос был предан Иудой, подвергнут суду, жестоко избит и в конечном итоге распят на кресте. Евангельские повествования подробно описывают эти мучительные часы, и каждый год верующие вновь переживают этот путь в своих молитвах и размышлениях.

    Предательство за 30 сребреников, поспешный и несправедливый суд, малодушие Понтия Пилата, отдавшего приказ о казни под давлением толпы – все эти события разворачивались в пятницу. После смерти тело Христа было снято с креста и погребено в пещере, чтобы спустя три дня смогло произойти величайшее чудо – Воскресение, ставшее основой христианской веры.

    Богослужения Страстной пятницы: духовное сопереживание

    Церковные службы в Страстную пятницу отличаются особой торжественностью и скорбью. Еще вечером в Великий четверг совершается утреня с чтением двенадцати Страстных Евангелий, повествующих о последних часах земной жизни Спасителя. По мере чтения отрывков из Писания свечи в храме постепенно гаснут, символизируя угасание света жизни Христа.

    Утром Страстной пятницы совершаются Царские часы – особый богослужебный чин, сочетающий псалмы, евангельские чтения и ветхозаветные пророчества.

    Кульминацией дня становится вынос Плащаницы – ткани с изображением тела Христа, лежащего во гробе. Плащаница символизирует духовную связь между земным и небесным мирами, и перед ней царит особое благоговение.

    После чтения псалмов совершается крестный ход с Плащаницей вокруг храма, а затем происходит прощание, когда верующие прикладываются к святыне, выражая свою благодарность и скорбь.

    Самый строгий день поста: воздержание и внутренняя тишина

    Страстная пятница является самым строгим днем Великого поста. Что делают в Страстную пятницу многие верующие, так это максимально ограничивают себя в пище. Согласно церковному уставу, до выноса Плащаницы (обычно около 15:00) не принято есть вообще. После этого времени разрешается употребление лишь воды, хлеба, орехов и сухофруктов. Некоторые добавляют в свой рацион сырые овощи или травяные настои.

    Однако суть Страстной пятницы заключается не столько в гастрономических ограничениях, сколько в глубоком духовном сосредоточении и внутренней тишине. В этот день рекомендуется воздержаться от просмотра телевизора, использования социальных сетей, участия в спорах и пустых разговорах.

    Лучшим времяпрепровождением, которое рекомендует Православная церковь, становится молитва, чтение Священного Писания и пребывание наедине со своими мыслями. Существует красивая традиция зажигать дома двенадцать свечей – по одной в каждой комнате, веря, что это приносит в дом мир и защиту.

    Что нельзя делать в Страстную пятницу: табу и предостережения

    Множество запретов связано с тем, что нельзя делать в Страстную пятницу. В этот день категорически не рекомендуется веселиться, слушать музыку, танцевать и устраивать шумные застолья. Также под запретом любые работы, особенно связанные с использованием острых предметов. Даже готовка считается нежелательной, хотя и может быть исключением в случае крайней необходимости.

    Строго нельзя играть свадьбы, отмечать дни рождения или устраивать вечеринки, так как это день глубокого траура.

    Существуют и другие народные поверья относительно того, что нельзя делать в Страстную пятницу:

    – Нельзя мыться: считается, что водные процедуры в этот день могут смыть удачу и здоровье.

    – Нельзя работать в саду и огороде, сажать растения: земля в этот день считается скорбящей.

    – Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом: следует избегать любой деятельности, отвлекающей от молитвы и размышлений.

    – Нельзя убираться дома: уборку принято завершать в Чистый четверг.

    – Нельзя делать маникюр, педикюр, шить и вязать: любая рукодельная работа считается неуместной.

    – Нельзя рубить дрова топором: работа с острыми предметами под особым запретом.

    – Нельзя гадать и заниматься магией: эти занятия противоречат духу покаяния и скорби.

    – Не рекомендуется ссориться, особенно с близкими. Конфликты, возникшие в этот день, считаются особенно тяжелыми и затяжными.

    – Не следует давать в долг или отдавать долги – это может привести к финансовым трудностям.

    Приметы Страстной пятницы: народные наблюдения

    Народные приметы также играют определенную роль в восприятии Страстной пятницы.

    Ясное небо в этот день предвещает теплую весну, богатый урожай и благополучный год.

    Пасмурная погода или дождь считаются отражением скорби природы и могут предвещать затяжную и холодную весну.

    Считается, что первый человек, которого увидишь утром, может предсказать будущее: мужчина – к здоровью, ребенок – к переменам, пожилой человек – к испытаниям.

    Увидеть из окна влюбленную пару или семью – к миру и согласию в доме.

    Вода, собранная в Страстную пятницу до восхода солнца, наделяется особой целебной силой.

    Что значит, если ребенок родился в Страстную пятницу: народные суеверия и мнение Церкви

    Вокруг рождения детей в особые церковные дни, такие как дни поста или большие праздники, существует множество народных поверий и суеверий. Один из таких вопросов касается рождения ребенка в Страстную пятницу – самый скорбный день Великого поста, посвященный воспоминанию о распятии Иисуса Христа. Что же говорят народные приметы и как относится к этому Церковь?

    Ждет ли рожденных в Страстную пятницу несчастье?

    В народной среде бытуют различные мнения относительно судьбы детей, появившихся на свет в Страстную пятницу. Некоторые считают, что такие дети несут на себе особый отпечаток скорби этого дня, им могут приписывать склонность к меланхолии, тяжелую судьбу или даже физические недуги. Эти суеверия часто переплетаются с представлениями о нежелательности зачатия в постные дни, хотя, как отмечают священники, само по себе зачатие грехом не является.

    Однако важно подчеркнуть, что Церковь предостерегает от веры в подобные приметы и суеверия. Священнослужители единогласно заявляют, что судьба человека определяется не датой его рождения или зачатия, а его личным выбором, верой и жизнью по заповедям Божиим.

    Мнение Церкви: рождение – благословение Божие вне зависимости от даты

    Священники категорически опровергают идею о том, что рождение ребенка в Страстную пятницу может нести какой-либо негативный смысл или предопределять его несчастную судьбу. Они подчеркивают, что новая жизнь и рождение – это всегда дар Божий, величайшее благословение, и это не зависит от календаря или церковных установлений относительно поста.

    Так, протоиерей Алексий Спасский отмечает, что разговоры о рождении больного ребенка, если он зачат в пост, являются «страшилками», которым нет места в Церкви. Он подчеркивает, что встречаются как больные дети, зачатые вне поста, так и здоровые – зачатые во время поста.

    Иерей Михаил Сенин также акцентирует внимание на том, что о судьбе детей, зачатых в пост, нельзя судить только по дате их зачатия. Он напоминает, что Бог есть Любовь, и утверждать, что Он наказывает детей за обстоятельства их зачатия, противоречит самой сути христианской веры.

    Иерей Николай Петров прямо заявляет, что зарождение новой жизни находится в руках Бога, и Он сам решает, когда и кому родиться. Ребенок является созданием Божиим, и его появление на свет не может быть грехом, вне зависимости от того, как и когда произошло его зачатие.

    Что делать, если ребенок родился в Страстную пятницу

    Если ребенок родился в Страстную пятницу, родителям следует воспринимать это событие как особое благословение Божие. Этот день, несмотря на свою скорбь, несет в себе глубокий смысл искупления и надежды на Воскресение. Ребенка следует окружить любовью и заботой, прививать ему духовные ценности.

    Священники советуют не придавать значения суеверным толкованиям, связанным с датой рождения. Вместо этого следует сосредоточиться на духовном воспитании ребенка и благодарить Бога за дар новой жизни.

    Дети, зачатые в пост: позиция Церкви

    Вопрос о зачатии детей во время поста также вызывает много споров и опасений. Существует благочестивая традиция воздержания от супружеского общения в период поста ради духовного упражнения. Однако, как отмечают священники, это дело добровольное и должно происходить по обоюдному согласию супругов.

    Церковь не рассматривает само зачатие как грех, даже если оно произошло во время поста. Новая жизнь – это проявление Божественного замысла. Священники призывают не связывать дату зачатия с будущей судьбой ребенка.

    Можно ли печь в Страстную пятницу

    Вопрос о том, можно ли печь в Страстную пятницу, является дискуссионным. Церковные уставы не содержат прямого запрета на приготовление пищи, однако дух этого дня предполагает максимальное воздержание от мирских дел и сосредоточение на духовном. Поэтому многие верующие стараются отложить все дела, включая приготовление пищи, на другие дни Страстной седмицы.

    Можно ли готовить куличи в Страстную пятницу

    Что касается вопроса, можно ли печь куличи в Страстную пятницу, то традиционно приготовление пасхальной выпечки и крашение яиц приходится на Чистый четверг. Однако, если по каким-либо причинам это не было сделано, некоторые хозяйки могут заниматься этим и в Страстную пятницу, стараясь делать это после выноса Плащаницы и соблюдая пост. Тем не менее рекомендуется посвятить этот день молитве и посещению богослужений.

    Таким образом, страстная пятница – это не просто день строгих запретов, а время глубокого осмысления жертвы Иисуса Христа, проявления сострадания и покаяния. Соблюдение традиций и ограничений помогает верующим глубже прочувствовать суть Страстной пятницы и подготовить свою душу к радостному празднованию Пасхи. Главное в этот день – не формальное следование приметам, а искреннее стремление к духовному очищению и благодарность за искупительную жертву Спасителя.

    Глава Красного полумесяца Ирана поблагодарил Россию за поддержку
    На Украине решили сократить пособия нуждающимся
    Стало известно о провале украинских специалистов ПВО на Ближнем Востоке
    Израиль заявил об уничтожении 200 пусковых установок и 250 членов «Хезболлы»
    Поисковик назвала ошибки погибших на Камчатке туристов
    Израильский министр предложил расширить границы страны
    Пелевин посвятил новый роман делу Эпштейна

    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Литва наказана за неверную ставку против Китая

    «C этим выбором литовцы по-крупному сели в лужу». Такими словами политологи комментируют громкие заявления о разочарованиях, которые раздаются сегодня из Вильнюса по поводу планов сотрудничества с Тайванем. Неверный внешнеполитический выбор привел Литву не только к ссоре с могущественным Китаем, но и к обману со стороны отколотого от Китая острова. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

      В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    • Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

      Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Сколько яиц можно есть на Пасху 2026 и сколько хранятся вареные яйца: нормы, сроки и советы врачей

      В преддверии Пасхи, которая в 2026 году приходится на 12 апреля, яйца становятся главным продуктом на столе – их красят, дарят и едят в больших количествах. Но безопасно ли такое «праздничное переедание»? Врачи предупреждают: даже полезный продукт может навредить, если не знать меру. Разбираемся, сколько яиц можно есть в день без риска для здоровья, кому стоит быть особенно осторожным и как правильно включать яйца в пасхальный рацион.

    Страстная пятница 10 апреля 2026 года: что нельзя делать сегодня, строгие запреты, традиции и смысл дня

      Сегодня, 10 апреля 2026 года, православные христиане отмечают Страстную пятницу – самый скорбный и строгий день Великого поста перед Пасхой. Он посвящен воспоминанию распятия и смерти Иисуса Христа и сопровождается особыми богослужениями, строгими ограничениями в еде и поведении. В этот день верующие стараются отказаться от суеты, соблюдать тишину и следовать церковным традициям. Рассказываем, что сегодня можно и нельзя делать, какие запреты считаются обязательными и какие приметы связаны с этим днем.

    • Льготы участникам и ветеранам СВО в 2026 году: полный перечень мер поддержки

      Государство обеспечивает военнослужащих, добровольцев и ветеранов СВО широким пакетом льгот – от налоговых послаблений до жилищных субсидий. В 2026 году большинство выплат проиндексированы, введены новые меры поддержки, а региональные власти дополняют федеральный перечень собственными программами.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

