Tекст: Валерия Городецкая

Уже четвертый год подряд сестры Кресто-Воздвиженского Иерусалимского ставропигиального женского монастыря из Подмосковья пекут куличи для фронта, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В этом году Народный фронт отправил на передовую 8 тыс. куличей, а молодежные активисты помогали в их упаковке и отгрузке.

«Мы выпекаем, украшаем и отправляем на фронт куличи, чтобы эти праздничные яства были на каждом столе, чтобы частичка домашнего тепла была рядом в эти светлые дни Пасхи Христовой. Мы верим в наших ребят, верим в их силы, хотим передать свою любовь и тепло. Хотим видеть их дома. Спасибо всем, кто сопричастен этому великому делу. За нами Победа», – подчеркнула казначей монастыря монахиня Ювеналия Королева. Участники Народного фронта добавляют, что акция важна для поддержки морального духа военнослужащих.

Пасхальные куличи доставляются бойцам разных направлений, в том числе на Запорожском и Красноармейском направлениях, а также в батальоны, действующие на передовой. В регионах России присоединяются не только монастыри, но и прихожане, сельхозпредприятия и волонтеры. В Курской области праздничные угощения передавались вместе с благословением военного священника, а в Иркутской области для бойцов пекут пряники обычные жители, передавая через Народный фронт свою поддержку.

В Липецкой области куличи для военных готовили дети с инвалидностью из «Школы Мастеров», в Крыму к выпечке присоединились студенты и преподаватели. В Донецкой народной республике Народный фронт передал куличи и генератор в Свято-Михайловский храм Авдеевки, чтобы обеспечить его электроснабжением в условиях нестабильности.

В Херсонской области жителям трех муниципалитетов передали куличи и муку для традиционной пасхальной выпечки. В Луганской народной республике представители Народного фронта навестили пожилых людей, нуждающихся в опеке, напомнив о важности человеческого внимания и милосердия.