Путин подписал закон о зачислении братьев и сестер в одну школу

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому детей будут зачислять в детские сады и начальную школу, где уже учатся их братья или сестры.

«Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья или сестры», – сказано в законе о внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса.

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее этот закон одобрил Совет Федерации. Предполагается, что это нововведение будет способствовать укреплению семьи и развитию института многодетности.

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