В Кельне почтили память советских солдат

На советской братской могиле в германском Кельне в воскресенье состоялись памятные мероприятия, которые приурочены к приближающемуся Дню неизвестного солдата.

В акции, которая была организована во взаимодействии организаций Gedenken, «Бессмертный полк России» и «Волонтеры победы», приняли участие около 40 человек. Собравшиеся почтили память погибших в войне солдат, а также возложили к памятнику венки и цветы, передает ТАСС.

На 3 декабря запланирована аналогичная акция в Дюссельдорфе.

«Там ожидается около 1,5 тыс. участников», – сказали представители организации Gedenken.

На траурный митинг в Кельне собрались представители русской диаспоры. Была объявлена минута молчания, сообщает «Звезда».

На территории Германии насчитывается около 4 тыс. памятников и мемориалов, установленных в память о советских солдатах. ФРГ, подписав с Советским Союзом в 1990 году Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве, обязалась обеспечивать сохранность советских мемориалов и военных захоронений. На некоторые монументы выделяются средства напрямую из федерального бюджета страны. Среди них три берлинских мемориала: памятник советскому воину-освободителю в Трептов-парке, скульптурная композиция в районе Тиргартен, а также комплекс в районе Панков.

3 декабря, в России отмечают День неизвестного солдата. Этот праздник был учрежден в ноябре 2014 года.