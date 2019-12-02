В Казани стартовал посвященный благотворительности и нацпроектам форум

В Казанской Ратуше стартовал IV Международный форум «Добрая Казань. Благотворительность и национальные проекты», в котором принимают участие более 500 человек – руководители некоммерческих организаций, благотворительных фондов, эксперты из 40 городов России и других стран.

Одна из главных тем форума – реализация национальных проектов, которые направлены на улучшение качества жизни россиян. Сегодня некоммерческие организации могут эффективно включаться в эту деятельность, отметил мэр Казани Ильсур Метшин. Он поприветствовал участников форума и призвал их делиться самыми успешными практиками в сфере развития благотворительной культуры. На открытии присутствовали более 300 человек.

«Некоммерческие организации могут включаться в реализацию нацпроектов, и наша задача – помогать им в этом», – сказал он.

Ильсур Метшин напомнил, что проект «Добрая Казань» создан три года назад благодаря инициативным, неравнодушным гражданам.

«Изо дня в день он показывает нам, что у людей с открытым сердцем всегда найдется время для добрых дел, потому что главное – желание и душевный порыв. Для тех, кто всей душой стремится творить добро, нет никаких границ», – сказал мэр.

Сегодня проект «Добрая Казань» является одним из приоритетов городского развития столицы РТ, напомнил Метшин и поблагодарил всех собравшихся за вклад в развитие благотворительности.

«Спасибо руководителям фондов, волонтерам и просто неравнодушным гражданам. Именно вы тот мотор, который развивает нас для построения более эффективной, продуманной работы. Без вас невозможно реализовать ни один проект», – сказал он.

Нравственное воспитание горожан и их великодушие играют в развитии города не меньшее значение, чем экономические факторы – это важная часть жизни города и огромная движущая сила, добавил Метшин.

«Реализуя проект «Добрая Казань», мы всегда руководствуемся принципом «не вместо, а вместе». И в этом смысле некоммерческие благотворительные организации – главный партнер и неотъемлемый элемент всей проводимой работы в сфере благотворительности», – сказал мэр.

Социальный сектор Казани демонстрирует устойчивый рост, причем не только в количественном, но и качественном выражении. В последние годы некоммерческие благотворительные организации стали неотъемлемым элементом повседневной жизни города и его жителей, а благотворительность, добровольчество и активное участие в волонтерских проектах начинают входить в привычку, отметил глава города.

Сегодня проект «Добрая Казань» объединяет более 70 некоммерческих организаций, напомнил мэр.

«Мы прекрасно понимаем, что совершенству нет предела, и с большим интересом ждем обмена опытом с представителями разных регионов. Мы готовы учиться новому, перенимать лучшее, а также делиться своими практиками», – сказал он.

В план пленарного заседания вынесен вопрос о том, как НКО могут участвовать в реализации целей национального развития, национальных проектов, старт которым дал Президент России Владимир Путин. «Нацпроекты имеют четкую социальную направленность и призваны в первую очередь улучшить качество жизни россиян. Уверен, что гражданское общество, волонтерские объединения и НКО могут эффективно включаться в эту деятельность, а наша задача – помогать им в этом», – сказал мэр.

Участникам форума Метшин пожелал эффективной работы и выразил надежду, что совместные крупные проекты в сфере благотворительности поддержат тех, кто нуждается в помощи.

«Каждый волонтер может реализовать свои идеи и добрые инициативы», – заявил мэр.

Для руководителей НКО из других городов России форум станет стартом реализации новых проектов, отметил в свою очередь заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов.

«В Казани живут настолько замечательные, добрые, открытые люди, что каждый раз, прилетая сюда, я не перестаю удивляться. Форум собрал большую часть неравнодушных горожан. Нам нужно серьезно поработать и разъехаться с планами на следующий год», – сказал Платонов.

Федеральное агентство по делам молодежи ведет проект «Социальная активность» нацпроекта «Образование» и участвует еще в двух нацпроектах – «Культура» и «Демография». Реализуя свои инициативы, агентство стремится поддержать добровольчество. Так, к примеру, для активных НКО в субъектах РФ ежегодно проводится конкурс «Регион добрых дел».

«Поддержка волонтерского движения предусмотрена во многих наших проектах, каждый волонтер может реализовать свои идеи и добрые инициативы», – сказал Платонов.

С приветствием к участникам форума обратилась также начальник службы ассоциаций Мэрии Парижа Мари-Лоран Граво.

«Для меня огромное удовольствие присутствовать в Казани и представить вам основные направления поддержки общественных организаций в Париже, а также посмотреть и узнать о тех инициативах, которые реализуются здесь. Париж, как и Казань, поддерживает добровольческие движения, позволяет каждому гражданину участвовать в благотворительной деятельности. Французы привыкли жить в сети общественных организаций – в нашем городе существует более 1 млн 300 тыс. общественных ассоциаций. Они очень важны для поддержки тех районов, которые являются наименее благополучными», – сказала она.

В Париже есть специальная система, по которой каждая организация может представить свои идеи и выиграть тендер на их реализацию, добавила Мари-Лоран Граво. Более детально об этой работе спикер пообещала рассказать на круглом столе, который пройдет в рамках форума.

Напомним, форум «Добрая Казань» будет проходить в течение двух дней – 2 и 3 декабря, в нем принимают участие эксперты со всей страны, а также президент международного благотворительного фонда «Вместе за жизнь» Клара Арналь (Испания), генеральный директор фонда Русский дом в Барселоне Анна Силюнас и другие.