В WWF предположили, что краска не навредит медведю с надписью «Т-34»

Пока неясно, кто столь странно пошутил, нарисовав на боку белого медведя надпись «Т-34», но вероятнее всего, животному никакого вреда от этой краски не будет, заявила газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь Баренц-отделения WWF России Татьяна Юлусова.

Ранее в понедельник сотрудник Чукотского WWF Сергей Кавры опубликовал видео из кабины машины. На нем видно идущего вдоль дороги белого медведя с крупной надписью «Т-34» сбоку, сделанной черной краской. На данный момент чукотские ученые выясняют, кто мог сделать надпись и где было снято видео.

«Мы можем только предположить, что это произошло где-то в Арктике в ареале обитания белого медведя. Кто это сделал, естественно, тоже непонятно. Это чья-то неудачная шутка, скорее всего. Такие поступки считаем неуместными и неуважительными. И для того, чтобы думать о наказаниях за такого рода шутки, необходимо сначала установить, кто это сделал. Я думаю, что в ближайшее время все выяснится, где это произошло и кто за этим стоял, и тогда уже будем смотреть. Пока все, что можно сказать. Люди порой непредсказуемы», - заявила Юлусова.

Представитель WWF предположила, что краска, которой нанесли надпись, могла быть безвредной для животного.

«Как в России, так и в зарубежных странах существует практика во время учета метить медведей специальной краской, которая смывается через несколько часов, потому угрозы для животного она не представляет», - сказала Юлусова.

В феврале 2019 года в связи с большим количеством медведей власти Новой Земли объявили режим ЧС. Глава администрации района Жиганша Мусин сообщал о том, что специальная группа будет вывозить диких животных за пределы города.

Затем сообщалось, что на острове Врангеля нашли средство от нашествия белых медведей: снизить число конфликтных ситуаций с животными помогли ликвидация свалок пищевых отходов и соблюдение мер безопасности.