Обругавший участников процесса краснодарский судья подал в отставку

В Краснодарском крае местная квалификационная коллегия судей начала проверку по факту аудиозаписи, на которой, предположительно, судья районного суда Краснодара во время процесса употребил нецензурную брань. В пресс-службе Краснодарского краевого суда сообщили, что судья уже подал в отставку.

«Квалификационной коллегией судей назначено проведение проверки, по результатам которой будет дана правовая оценка его действиям», – пояснили в пресс-службе, передает ТАСС.

Судья Советского районного суда Валерий Мурсалов, упоминаемый в СМИ в связи со скандалом, подал в отставку.

«По решению квалификационной коллегии судей Краснодарского края с 1 января 2020 года его полномочия будут прекращены», – отметили в суде.

Ранее в Сети сообщили, что на аудиозаписи судебного процесса зафиксировано, как судья якобы употребил нецензурную брань в ходе разговора с одной из сторон в заседании.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему в Краснодарском крае самые скандальные судьи.