Министр обороны Германии предупредила о росте влияния России и Китая на Балканах

Влияние России и Китая на Балканах возрастает, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, выступая в приштинской штаб-квартире миссии НАТО KFOR, обеспечивающей безопасность в регионе после окончания войны в Косово в 1999 году.

«Мы знаем, что к этому региону с особым интересом присматривается Китай, но также и Россия», – передает Deutche Welle слова Крамп-Карренбауэр, отметившей, что при этом используются такие формы российского влияния, которые похожи на применяемые в странах Балтии.

По ее словам, Россия столь же критично воспринимает связи стран Балтии с Западом, как и ориентацию Косово в сторону Евросоюза и НАТО.

Министр отметила, что миссия KFOR не только вносит вклад в решение регионального конфликта, но и дает возможность Косово как независимой стране решать, каким будет ее политическое будущее.

«Это соответствует нашему пониманию и нашим ценностям в отношении политического суверенитета государств», – подчеркнула Крамп-Карренбауэр накануне саммита НАТО в Лондоне, намеченного на 3-4 декабря.

Напомним, 5 ноября член палаты представителей США демократ Марси Каптур внесла на рассмотрение Конгресса резолюцию о поддержке «Инициативы трех морей». Она пояснила, что участникам объединения нужна помощь, так как они «чересчур зависят» от российского топлива.

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