Минобороны решило обновить карту Антарктики

Российские военные моряки в ходе предстоящей кругосветной экспедиции, которая стартует 3 декабря, обновят морскую карту Антарктики, сообщили в Минобороны.

В кругосветку отправляется океанографическое исследовательское судно Балтфлота «Адмирал Владимирский». Маршрут пройдет по Балтийскому, Северному морям и акватории Атлантического океана. За время похода «Адмирал Владимирский» зайдет в несколько иностранных портов, в том числе Лиссабон, Рио-де-Жанейро и Монтевидео.

«В ходе экспедиции предусматривается выполнение гидрографических работ в море Беллинсгаузена, материалы которых позволят переиздать российскую навигационную морскую карту INT9172 издания 1998 года», – передает РИА «Новости» слова главкома ВМФ России Николая Евменова.

Он добавил также, что в ходе экспедиции планируется уточнить информацию «на навигационных морских картах всех морей и океанов».



Экспедиция посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. В ходе экспедиции на определенных участках маршрута к «Адмиралу Владимирскому» присоединятся гидрографическое судно «Маршал Геловани» и океанографическое исследовательское судно «Янтарь».

28 января 2020 года «Адмирал Владимирский» и «Янтарь» прибудут к российской антарктической станции «Беллинсгаузен».



Минобороны проводит экспедицию вместе с Русским географическим обществом.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД