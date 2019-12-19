Кадыров поблагодарил Путина за слова о его отце

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил благодарность президенту Владимиру Путину за объективные и теплые слова о своем отце – Ахмате Кадырове.

Глава Чечни сообщил об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он написал, что «безгранично благодарен президенту России Владимиру Путину за объективные и теплые слова о моем дорогом отце – первом президенте Чеченской Республики, Герое России Ахмате-хаджи Кадырове».

Он подчеркнул, что российский лидер «постоянно и последовательно поддерживал деятельность Ахмата-хаджи Абдулхамидовича, направленную на проведение референдума, объявление амнистии, восстановление Чечни».

Кадыров добавил, что Чечня с каждым днем будет развиваться и станет одним из передовых регионов страны, которым смогут гордиться лично президент и вся Россия.

В свою очередь помощник главы Чечни и директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев отметил, что для жителей республики огромная гордость и честь слышать такую историческую оценку деятельности их лидеров от президента России, передает ТАСС.

Напомним, президент России в ходе большой пресс-конференции рассказал о присвоении звания Герой России первому президенту Чечни Ахмату Кадырову и его сыну Рамзану Кадырову, который в данный момент возглавляет республику. Он отметил, что Кадыров-старший сам пришел к нему выстроить отношения с Москвой и погиб от рук террористов за Россию и свой народ.

Ахмат Кадыров с 5 октября 2003 года по 9 мая 2004 года был первым президентом Чеченской Республики. Погиб 9 мая 2004 года в результате террористического акта в Грозном.

Президент Владимир Путин своим указом от 10 мая 2004 года присвоил Ахмату Кадырову звание Героя России. Также в 2004 году звание Героя России было присвоено и Рамзану Кадырову.

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