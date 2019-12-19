Путин призвал сделать так, чтобы бандиты, как Хангошвили, не гуляли по Берлину

Президент Владимир Путин на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста немецкого Spiegel Кристиана Эша об убийстве Зелимхана Хангошвили, задался вопросом, почему этот чеченский боевик вообще разгуливал по Берлину.

Журналист спросил Путина, почему он говорит, что Россия подавала запрос о его выдаче, а глава МИД Германии это опровергает. «Кто же прав: он или вы?» – спросил Эш.

«И он и я, потому что такие вопросы обсуждались на уровне спецслужб неоднократно. Но действительно не было официальных запросов, так как нашим спецслужбам дали ясно понять, что ответ будет отрицательным», – сказал Путин.

Он снова подчеркнул, что это был кровавый убийца, который в ходе акций на Кавказе убил 98 человек, организовывал взрывы в московском метро.

«Что касается сотрудничества по делу. Главное: сотрудничество должно быть полновесным, дорога с двусторонним движением должна быть», – сказал Путин.

Президент отметил, что сейчас в Сирии много боевиков запрещенного в России ИГ* находятся в лагерях. Там есть выходцы из Средней Азии, из России, но немало и тех, кто вырос в Западной Европе.

«И вот представьте, если они приедут и будут свободно разгуливать по центру европейских столиц. Вот такой гулял в центре Берлина и был там убит», – заявил Путин.

Он добавил, что нужна совместная высокоэффективная работа спецслужб.

«Такая работа есть, но ее уровень недостаточный. Американцев ведь предупреждали о братьях Царнаевых. Просили их отдать нам, предупреждали, что они опасны. Нас проигнорировали. В итоге они совершили теракт в Бостоне», – напомнил президент России.