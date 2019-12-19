Эксперт объяснил, почему Зеленский не знает об авиаударах ВСУ по жителям Донбасса

«Режим Зеленского превращается в режим Порошенко. Просто заменили фронтмена. А Зеленский, который критикует решения Порошенко или упоминает о его неконституционных деяниях, будет напоминать унтер-офицерскую вдову Гоголя, которая сечет сама себя», – заявил газете ВЗГЛЯД украинский журналист Владимир Скачко.

То, что Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал Владимиру Путину, что якобы «не знает» о фактах нанесения авиаударов по Донбассу, говорит о том, как Киев собирается «устанавливать мир», – заметил украинский журналист, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко.

Во время большой пресс-конференции в четверг Владимир Путин заметил, говоря о позиции Украины в отношении Донбасса: «Самая главная проблема заключается в том, что нет желания – и до сих пор оно не просматривается – решать этот вопрос в диалоге с людьми. Не пытаться создать благоприятные для себя условия для решения проблем силовым способом, с помощью танков, артиллерии и авиации». В подтверждение своих слов российский лидер привел свой диалог с Зеленским во время парижского саммита «четверки». «Когда я сказал, что авиацию применяли, действующий президент Украины сказал: «Какую авиацию?». Он забыл даже об этом, не знает. Применяли», – заметил Путин.

У такой забывчивости об авиаударах и бомбежках, которые имели место всего несколько лет назад, есть вполне определенная политическая причина, уверен Скачко. «Направить войска, танки, самолеты, ракетные комплексы отдал приказ 1 июля 2014 года президент Петр Порошенко. А покарать, наказать этого президента был второй предвыборный лозунг Зеленского. Он даже ему сказал «Я ваш приговор», помните? Не покарал», – заметил украинский журналист.

То, что Зеленский якобы забывает о деяниях президента Порошенко, свидетельствует о том, что он сознательно не хочет его упоминать. Чтобы не ворошить, чтобы не трепать на Порошенко, Зеленский делает вид, что он забывает. Это еще одна из причин ситуации, о которой напомнил Владимир Путин, поделился Скачко.

«Зеленскому не дают трогать Порошенко. И более того, режим Зеленского превращается в режим Порошенко. Просто заменили фронтмена. А Зеленский, который критикует решения Порошенко или упоминает о его неконституционных деяниях, будет напоминать унтер-офицерскую вдову Гоголя, которая сечет сама себя. Говоря по-простому, рука руку моет, ничего более», – резюмировал собеседник.

На деле же нынешнее киевское руководство продолжает политическую линию предыдущего руководства. «Украинской стороной уже сорвано единственное реальное достижение парижской встречи в «нормандском формате» – договоренность об обмене удерживаемыми лицами в формате «всех на всех». Никаких подвижек», – констатировал Скачко.

Отметим, что на пресс-конференции Путин также заявил, что считает целесообразным продолжение «нормандского формата», а возможность встречи с Зеленским глава государства назвал актуальной в случае позитивных изменений в Донбассе.

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