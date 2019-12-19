В Амурской области 31 декабря объявили выходным

Губернатор Амурской области Василий Орлов по итогам опроса в Instagram решил сделать 31 декабря выходным днем.

«Мы подвели итоги вашего голосования по поводу переноса/непереноса выходного дня с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря. Спасибо за активность! Несколько тысяч человек успело высказаться по этому поводу. Итог – 95 процентов за перенос. Так что, как обещали, учтем мнение большинства и перенесем выходной день. Сегодня подпишу соответствующие документы», – написал Орлов в Instagram.

Напомним, в понедельник в Воронежской области 31 декабря объявили выходным.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил 31 декабря в республике выходным днем, а субботу 28 декабря – рабочим. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин также перенес рабочий день в администрации региона с 31 декабря на субботу, 28 декабря.

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